F1 | qualifiche GP Austria 2022 | anche Russell a muro | disastro Mercedes

Altra bandiera rossa nelle qualifiche del GP d'Austria 2022. Dopo il violento impatto contro il muro di Lewis Hamilton, anche George Russell è finito contro le barriere nel Q3. L'ex pilota Williams stava completando il suo giro quando ha perso la sua monoposto proprio all'ultima curva, probabilmente a causa di un dosso. Per fortuna il suo botto è stato meno violento e Russell ha potuto fare ritorno a piedi ai box. disastro Mercedes, con entrambe le vetture a muro in questo sfortunato Q3. Lewis Hamilton'?n ard?ndan George Russell da bariyerlerde!! Mercedes iki araçla birlikte Q3'e veda ediyor.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/GICYeeAAJL — Deplase Dergi (@deplasedergi)

