F1 | GP Austria 2022 Isola | “Tre piloti in testa in un battito di ciglia”

"È stata un'altra sessione sul filo di lana, con tre piloti in soli 0,082 secondi in testa al gruppo, un battito di ciglia, il che sottolinea bene quanto sia competitivo il pacchetto macchina-gomme di questa Formula 1". Queste le parole di Mario Isola, direttore motorsport di Pirelli, al termine delle qualifiche per la Sprint Race del GP di Austria della Formula 1. "Oggi abbiamo registrato solo modeste abrasioni sulla mescola morbida e potrebbe essere un'opzione per la gara sprint di domani, dove le vetture più leggere a causa del minor carburante imbarcato al via, potrebbero avere meno stress sulle gomme e non dovranno effettuare pit stop obbligatori. Con possibilità di pioggia prevista per domenica mattina – spiega ancora Isola –, le condizioni che i ...

