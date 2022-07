F1 GP Austria 2022, griglia di partenza sprint race: risultati e classifica qualifiche, pole Verstappen (Di venerdì 8 luglio 2022) La griglia di partenza della sprint race del Gran Premio d’Austria, valevole per l’undicesima tappa del Mondiale di Formula 1 2022. Sul circuito di Spielberg programma rivoluzionato in questo week-end: le qualifiche al venerdì, la sprint race al sabato e la gara domenica. Ecco tutte le dieci file per la composizione della griglia di partenza della sprint race di domani. Q1 – Charles Leclerc è il più veloce nel Q1 del Gran Premio d’Austria di Formula 1. A Spielberg, il pilota della Ferrari chiude con il tempo di 1’05”419, precedendo la monoposto del compagno di box Carlos Sainz e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto tempo per ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Ladidelladel Gran Premio d’, valevole per l’undicesima tappa del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Spielberg programma rivoluzionato in questo week-end: leal venerdì, laal sabato e la gara domenica. Ecco tutte le dieci file per la composizione delladidelladi domani. Q1 – Charles Leclerc è il più veloce nel Q1 del Gran Premio d’di Formula 1. A Spielberg, il pilota della Ferrari chiude con il tempo di 1’05”419, precedendo la monoposto del compagno di box Carlos Sainz e la Red Bull di Max. Quarto tempo per ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN POLE STREPITOSA? ??????? Magia dell’olandese in Austria I risultati ? - SkySportF1 : ? MAX FIRMA LE #FP1 IN AUSTRIA ?? Due Mercedes in top 5 I risultati ? - SkySportF1 : Scattano le prime libere del GP d'Austria, LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - Sport_Fair : #AustrianGP La griglia di partenza della sprint qualifying: #Verstappen beffa #Leclerc nell'ultimo settore - fattoquotidiano : F1, Gp d’Austria: il week end del Red Bull Ring. Ecco il programma e dove vedere Sprint Race e gara (orari e tv) -