Dietrofront di Tamberi | torna ad allenarsi con il papà – allenatore

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 8 luglio 2022) La scelta in vista del Mondiale di Eugenedi Gianmarco. Dopo aver annunciato la rottura con ilMarco ha deciso di continuare con lui almeno per i Mondiali di Eugene. Dal 15 al 24 luglio, in Oregon ha luogo l’appuntamento più importante dell’anno. Ecco che così, nella vicendaè intervenuto il Presidente Federale Stefano Mei. La mediazione di quest’ultimo è servita a mettere pace tra Gianmarco, già in America e ilche lo segue da sempre. Padre con cui ci sarebbero diverse discordie comunicative e tecniche. “Ho chiesto ad entrambi – le parole del numero uno FIDAL – di attendere la conclusione della stagione per valutare nel merito, e con serenità, i risultati. Un equilibrio così delicato come quello tra ...