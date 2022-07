"Deve stare attenta: l'elettorato...". Mannheimer, la profezia su Giorgia Meloni (Di venerdì 8 luglio 2022) A In Onda, il programma di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, si parla della caduta di Boris Johnson e della "crisi dei populismo", così come recita il titolo proposto durante la puntata. Tra gli ospiti ecco anche Renato Mannheimer, il sondaggista di Eumetra, al quale viene chiesto da Parenzo come vede in questo contesto il futuro prossimo di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E Mannahimer risponde, partendo però da una considerazione - terminale - su ciò che resta del M5s, del partito guidato da Giuseppe Conte protagonista di una infinita caduta libera. "Faccio una sola frase di aggiunta rispetto a quanto ha detto la Ghisleri - premette Mannheimer in risposta a Parenzo -. Ciò che vuole l'elettorato adesso e da tanti anni è qualcosa di nuovo, diverso e facile. Se dici qualcosa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) A In Onda, il programma di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, si parla della caduta di Boris Johnson e della "crisi dei populismo", così come recita il titolo proposto durante la puntata. Tra gli ospiti ecco anche Renato, il sondaggista di Eumetra, al quale viene chiesto da Parenzo come vede in questo contesto il futuro prossimo di Matteo Salvini e. E Mannahimer risponde, partendo però da una considerazione - terminale - su ciò che resta del M5s, del partito guidato da Giuseppe Conte protagonista di una infinita caduta libera. "Faccio una sola frase di aggiunta rispetto a quanto ha detto la Ghisleri - premettein risposta a Parenzo -. Ciò che vuole l'adesso e da tanti anni è qualcosa di nuovo, diverso e facile. Se dici qualcosa di ...

