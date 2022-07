Conte: “Documento inviato a Draghi? Su quei punti ci aspettiamo risposte anche dal Pd. Per il campo largo necessari soggetti leali” (Di venerdì 8 luglio 2022) “Sul Documento ci aspettiamo una valutazione anche da altre forze politiche, anche dal Pd. È su questo che si può ragionare di alleanze. campo largo? Andiamo vedere quali sono i soggetti, devono essere soggetti che danno garanzie di affidabilità e di leale collaborazione, perché se non si prendono degli impegni agli occhi dei cittadini ma non si può essere conseguenti”. Così il leader di M5s Giuseppe Conte, ospite a Bisceglie della maratona digitale Digithon, risponde alla domanda se il M5s si collocherà alla sinistra del Partito democratico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) “Sulciuna valutazioneda altre forze politiche,dal Pd. È su questo che si può ragionare di alleanze.? Andiamo vedere quali sono i, devono essereche danno garanzie di affidabilità e di leale collaborazione, perché se non si prendono degli impegni agli occhi dei cittadini ma non si può essere conseguenti”. Così il leader di M5s Giuseppe, ospite a Bisceglie della maratona digitale Digithon, risponde alla domanda se il M5s si collocherà alla sinistra del Partito democratico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

