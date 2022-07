(Di venerdì 8 luglio 2022) Paulè tornato a casa. Lail suo "polpo", a distanza di meno di 24 ore dallo sbarco in Italia dell'altro colpo internazionale, Di(hato un contrattoal). ...

Pubblicità

Gazzetta del Sud

Paul Pogba è tornato a casa. La Juve riabbraccia il suo "polpo", a distanza di meno di 24 ore dallo sbarco in Italia dell'altro colpo internazionale, Di Maria (ha firmato un contratto fino al 2023). ...Paul Pogba è tornato a casa. La Juve riabbraccia il suo "polpo", a distanza di meno di 24 ore dallo sbarco in Italia dell'altro colpo internazionale, Di Maria (ha firmato un contratto fino al 2023). ... Bandana, baffi e sorrisi: la Juve riabbraccia Pogba. Di Maria firma fino al 2023 Paul Pogba è tornato a casa. La Juve riabbraccia il suo "polpo", a distanza di meno di 24 ore dallo sbarco in Italia dell'altro colpo internazionale, Di Maria ...