Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 | Vittorio Vicino A Matilde!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 8 luglio 2022)Il7: Adelaide è diventata comproprietaria dell’atelier, e così chiama la sua parente Matilde per iniziare a collaborare. Tra quest’ultima enasce un legame speciale… Manca sempre meno all’inizio della settima stagione de Il, che andrà in onda durante i mesi autunnali su Rai 1. Le riprese proseguono e quindi arrivano sempre più notizie su quello che succederà nel corsopuntate. In particolar modo, ci si concentrerà su Matilde Di Sant’Erasmo, parente di Adelaide che inizierà ad avere un ruolo nel magazzino. Inaspettatamente, ci sarà anche un avvicinamento con. Ecco che cosa sta per succedere.Il ...