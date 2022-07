Aida Yespica rivede il figlio Aron dopo due anni e mezzo | “Finalmente ti posso abbracciare vita mia Ti amo”

(Di venerdì 8 luglio 2022) Due. Sono passati 913 lunghi giorni dall’ultima volta cheha visto il, 13. Il momento tanto atteso èarrivato e l’attrice venezuelana è riuscita a raggiungerlo in America. Lo ha subito abbracciato, stringendolo tra le sue braccia: “Quanto sei cresciuto”. Un’emozione unica, che la showgirl ha voluto condividere con i suoi seguaci sulle storie di Instagram. Una separazione, quella tra madre e, causata da un visto scaduto. Lo aveva raccontato la stessa, nel 2020, al programma “Rivelo” di Lorella Boccia, spiegando come alcuni ostacoli con il passaporto non le avessero permesso di raggiungerea Miami, dove vive con il padre (l’ex ...

