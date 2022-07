Adler Group-Ferrari, rinnovata la partnership (Di venerdì 8 luglio 2022) Adler Pelzer Group, gruppo leader mondiale nella componentistica automotive con sede a Ottaviano (Napoli), ha rinnovato il contratto di partnership del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e North America e con Ferrari nell’ambito delle Competizioni GT, che vedranno la partecipazione della Casa di Maranello anche nella categoria Hypercar a partire dal 2023. Le due società hanno rinnovato l’accordo per il triennio 2022-2024.Con oltre 60 anni di esperienza industriale nei settori automotive, aeronautico e ferroviario, Adler è un gruppo italiano con una dimensione globale, essendo leader mondiale nella progettazione e sviluppo di sistemi per il comfort acustico e termico e per l’arredamento interno di veicoli. Nell’ultimo decennio la missione si è tecnologicamente ed industrialmente ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022)Pelzer, gruppo leader mondiale nella componentistica automotive con sede a Ottaviano (Napoli), ha rinnovato il contratto didelChallenge Trofeo Pirelli Europe e North America e connell’ambito delle Competizioni GT, che vedranno la partecipazione della Casa di Maranello anche nella categoria Hypercar a partire dal 2023. Le due società hanno rinnovato l’accordo per il triennio 2022-2024.Con oltre 60 anni di esperienza industriale nei settori automotive, aeronautico e ferroviario,è un gruppo italiano con una dimensione globale, essendo leader mondiale nella progettazione e sviluppo di sistemi per il comfort acustico e termico e per l’arredamento interno di veicoli. Nell’ultimo decennio la missione si è tecnologicamente ed industrialmente ...

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: ADLER GROUP - Rinnovata la partnership con Ferrari per il triennio 2022-2024 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ADLER GROUP - Rinnovata la partnership con Ferrari per il triennio 2022-2024 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ADLER GROUP - Rinnovata la partnership con Ferrari per il triennio 2022-2024 - napolimagazine : ADLER GROUP - Rinnovata la partnership con Ferrari per il triennio 2022-2024 - apetrazzuolo : ADLER GROUP - Rinnovata la partnership con Ferrari per il triennio 2022-2024 -

Ferrari: Adler Group rinnova partnership per triennio 2022 - 2024 Siamo estremamente orgogliosi di continuare questa collaborazione', ha commentato Paolo Scudieri, presidente di Adler Group. 'Il rinnovo dell'accordo che ci lega con Adler, uno dei fornitori di ... Ciné: tanti ospiti attesi a Riccione ... Sala Concordia) e dalla presentazione del listino di Adler Entertainment (ore 12.15, Sala ... Government & Regulatory Affairs NBC Universal International), Federica Lucisano (AD Lucisano Media Group ... Il Denaro Adler Group-Ferrari, rinnovata la partnership Adler Pelzer Group, gruppo leader mondiale nella componentistica automotive con sede a Ottaviano (Napoli), ha rinnovato il contratto di partnership del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e North ... Dokumentation über Adler Group in der ARD-Mediathek Filetgrundstücke, auf denen nicht gebaut wird, unbezahlte Handwerkerrechnungen, ein abgelehntes Testat der Wirtschaftsprüfer – seit Monaten steht die Adler Group in den Schlagzeilen. Die sehenswerte D ... Siamo estremamente orgogliosi di continuare questa collaborazione', ha commentato Paolo Scudieri, presidente di. 'Il rinnovo dell'accordo che ci lega con, uno dei fornitori di ...... Sala Concordia) e dalla presentazione del listino diEntertainment (ore 12.15, Sala ... Government & Regulatory Affairs NBC Universal International), Federica Lucisano (AD Lucisano Media... Adler Group-Ferrari, rinnovata la partnership - Ildenaro.it Adler Pelzer Group, gruppo leader mondiale nella componentistica automotive con sede a Ottaviano (Napoli), ha rinnovato il contratto di partnership del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e North ...Filetgrundstücke, auf denen nicht gebaut wird, unbezahlte Handwerkerrechnungen, ein abgelehntes Testat der Wirtschaftsprüfer – seit Monaten steht die Adler Group in den Schlagzeilen. Die sehenswerte D ...