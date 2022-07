Addio a James Caan | Sonny de Il Padrino

(Di venerdì 8 luglio 2022) Si spegne all'età di 82 anni l'attore conosciuto soprattutto per il ruolo dine Ile per quello di Paul Sheldon in Misery non deve morire

Pubblicità

repubblica : Addio 'Sonny Corleone', e' morto James Caan, tra i protagonisti del 'Padrino' di Coppola - repubblica : James Caan, addio a Sonny del 'Padrino', il ruolo che vale una vita [di Alberto Crespi] - HuffPostItalia : Addio a James Caan, indimenticabile Sonny Corleone nel Padrino - MarioManca : Addio a #JamesCaan, Sonny de Il Padrino -

Caan: l'annuncio della famiglia A dare la notizia della sua morte è stata la famiglia che su Twitter, come riporta Wired, scrive: ' È con grande tristezza che vi informiamo della morte ..."L'inimmaginabile è accaduto e dobbiamo direa un altro amico" " inizia così il post su ... GossipCaan è morto, l'attore era Sonny Corleone ne "Il Padrino". Il ri[...] Lanciato da Francis ...Si spegne all'età di 82 anni l'attore conosciuto soprattutto per il ruolo di Sonny ne Il Padrino e per quello di Paul Sheldon in Misery non deve morire ...E' morto l'attore americano James Caan, 82 anni, diventato famoso per aver interpretato il personaggio Sonny del Padrino. L’attore americano James Caan, passato alla storia come Sonny del Padrino, è m ...