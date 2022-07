Wimbledon, impresa di Nadal ma non è “sicuro” di giocare la semifinale (Di giovedì 7 luglio 2022) Standing ovation a Wimbledon per Rafael Nadal che sconfigge Taylor Fritz in rimonta in cinque set (3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4)), dopo 4 ore e 21 minuti e conquista la semifinale contro l'australiano Nick Kyrgios. "Come ho fatto? Non lo so" ha risposto in un'intervista subito dopo l'impresa, come scrive El Pais. "Mi piace giocare questo tipo di partite e l'energia di questo campo... La semifinale? Prima di tutto, spero di essere pronto a giocare". Nadal ha detto di aver avuto un problema agli addominali e di aver anche pensato di non riuscire a portare a termine la partita. Infatti, Nadal non è sicuro di poter giocare la semifinale di Wimbledon, conquistata a fatica dopo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 7 luglio 2022) Standing ovation aper Rafaelche sconfigge Taylor Fritz in rimonta in cinque set (3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4)), dopo 4 ore e 21 minuti e conquista lacontro l'australiano Nick Kyrgios. "Come ho fatto? Non lo so" ha risposto in un'intervista subito dopo l', come scrive El Pais. "Mi piacequesto tipo di partite e l'energia di questo campo... La? Prima di tutto, spero di essere pronto a".ha detto di aver avuto un problema agli addominali e di aver anche pensato di non riuscire a portare a termine la partita. Infatti,non èdi poterladi, conquistata a fatica dopo ...

Pubblicità

EwAmArIa77 : RT @Simocarus: Anche Fabio Fognini non crede fino in fondo all'infortunio di Nadal. Sono d'accordo e dico basta a questa retorica dell'impr… - Al_x_andra : RT @Simocarus: Anche Fabio Fognini non crede fino in fondo all'infortunio di Nadal. Sono d'accordo e dico basta a questa retorica dell'impr… - voceditalia : Wimbledon: altra impresa Nadal, Sinner: “Ko fa crescere” - RivettiLaura : RT @Simocarus: Anche Fabio Fognini non crede fino in fondo all'infortunio di Nadal. Sono d'accordo e dico basta a questa retorica dell'impr… - Simocarus : Anche Fabio Fognini non crede fino in fondo all'infortunio di Nadal. Sono d'accordo e dico basta a questa retorica… -