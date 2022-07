Voli, l'Enac richiama gli aeroporti: tutelare i passeggeri in caso di ritardi (Di giovedì 7 luglio 2022) L'Ente nazionale per l'aviazione civile: 'Attivare in modo rigoroso tutte le azioni utili per garantire una tempestiva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 luglio 2022) L'Ente nazionale per l'aviazione civile: 'Attivare in modo rigoroso tutte le azioni utili per garantire una tempestiva ...

Pubblicità

ValerioWish : @InfoCanini @BarbascuraX Almeno per l'Italia, sono obbligatori gli annunci in italiano per tutti i voli in partenza… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: I disagi dovuti agli scioperi di compagnie estere e low cost in Europa stanno coinvolgendo l'Italia 'in modo derivato' pe… - PafferInfo : Di Palma, Enac, sul caos voli: “Disagi minori negli aeroporti italiani” - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: I disagi dovuti agli scioperi di compagnie estere e low cost in Europa stanno coinvolgendo l'Italia 'in modo derivato' pe… - Borderline_24 : Estate da incubo, voli cancellati anche a #Bari. L'Enac: 'Al fianco dei viaggiatori' -