Vito Coppola non sarà a Ballando con le Stelle 2022. Ecco perché

(Di giovedì 7 luglio 2022)E’ entrato a far parte della squadra dicon loun anno fa, ha subito vinto (in coppia con Arisa) e ora lascia. Parliamo di, il ballerino di Eboli, classe 1992, che Milly Carlucci non ritroverà tra i maestri della prossima edizione dello show di Rai 1, in onda in autunno. Un’assenza che riempie di orgoglio la conduttrice.non ciè stato scelto per entrare a far parte del cast di Strictly Come Dancing, programma originale da cui sono derivati i variin giro per il mondo, tra cui la versione italiana. Lo show in onda in Gran Bretagna sulla BBC tornerà in autunno con la 20° stagione e vedrà tra i maestri, per l’appunto,. “Sono ...

Assenza importante per Ballando con le Stelle. Vito Coppola, che ha trionfato assieme ad Arisa nell'ultima edizione non sarà protagonista della prossima stagione ...