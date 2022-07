Tragedia della Marmolada | ritrovata un' attrezzatura tecnica

(Di giovedì 7 luglio 2022) Una squadra interforze e altamente specializzata ha infatti condotto un sopralluogo "vista e udito» per cercare eventuali tracce non ancora individuate dai frequenti sorvoli di droni ed elicotteri. Dopo...

Pubblicità

DPCgov : #Siccità, incendi boschivi, la tragedia della #Marmolada... In queste settimane si parla molto degli effetti del… - NicolaPorro : Ogni tragedia ha un preciso mandante: l’uomo bianco, ricco e occidentale. È l’altra faccia della cancel culture ?? - RaiTre : Il nostro Filorosso partirà dalla tragedia della Marmolada e il tema della crisi climatica. E poi il lavoro e i sal… - agorarai : Buongiorno e bentornati ad #agorarai. In una giornata dedicata alla fiducia e al difficile ritrovamento degli equil… - Antigon25386936 : @Elisabe43764042 @DarioBallini @alessandradale0 Un classico della tragedia greca sarebbe un nomignolo? Sparisci. -

... programmata e sognata da tempo, si è trasformata inper una famiglia palermitana. Il ...gli esami tossicologici che sono stati effettuati e la conseguente rassicurazione del ministero...Il procuratore di Trento, Sandro Raimondi, esclude responsabilità nella inMarmolada. Nessuna prevedibilità, negligenza o imprudenza nel fascicolo aperto per disastro colposo. La furia ...«Stiamo viaggiando su un camion che va a 200 all’ora e che non può arrestarsi appena si preme il pedale del freno. Quindi: se agiamo subito, magari riusciremo a vedere i risultati, ma se ritardiamo an ...I parenti delle 43 vittime del ponte Morandi ci riprovano. Alla prima udienza del processo sulla strage – in calendario oggi dalle 9 nella tensostruttura allestita nel Palazzo di giustizia di Genova, ...