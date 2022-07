Sondaggi Emg: Fdi e Pd, sfida per il primo posto (Di giovedì 7 luglio 2022) Le intenzioni di voto realizzati dai Sondaggi Emg danno Fratelli d’Italia e Partito Democratico in battaglia per la conquista del primo posto. Al momento a spuntarla è il partito guidato da Giorgia Meloni dato al 22,8%, mezzo punto avanti sui dem sondati al 22,3%. Molto più staccate le altre forze politiche. A quasi dieci punti di distanza troviamo la Lega stimata al 13,5%, ancora più sotto c’è il Movimento 5 Stelle (10,2%), penalizzato dalla scissione condotta dall’ex capo politico Luigi Di Maio. Per ora Insieme per il Futuro – il soggetto politico creato dal ministro degli Esteri – naviga in acque basse (1,3%), sotto a tutti gli altri partiti. Il resto della classifica vede Forza Italia all’8,2%, seguita dall’accoppiata centrista Azione/+Europa (4,4%) e Italia Viva (4,1%). Ecco allora Europa Verde (2,5%) e Sinistra Italiana ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 7 luglio 2022) Le intenzioni di voto realizzati daiEmg danno Fratelli d’Italia e Partito Democratico in battaglia per la conquista del. Al momento a spuntarla è il partito guidato da Giorgia Meloni dato al 22,8%, mezzo punto avanti sui dem sondati al 22,3%. Molto più staccate le altre forze politiche. A quasi dieci punti di distanza troviamo la Lega stimata al 13,5%, ancora più sotto c’è il Movimento 5 Stelle (10,2%), penalizzato dalla scissione condotta dall’ex capo politico Luigi Di Maio. Per ora Insieme per il Futuro – il soggetto politico creato dal ministro degli Esteri – naviga in acque basse (1,3%), sotto a tutti gli altri partiti. Il resto della classifica vede Forza Italia all’8,2%, seguita dall’accoppiata centrista Azione/+Europa (4,4%) e Italia Viva (4,1%). Ecco allora Europa Verde (2,5%) e Sinistra Italiana ...

