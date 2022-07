Scheletro di un Gorgosauro va all’asta a New York

(Di giovedì 7 luglio 2022) Lodi unscoperto nel 2018 in Montana sarà venduto il 28 luglio 2022 da Sotheby's a New, primo caso nel suo genere ad essere messo all'incanto, una vendita molto "entusiasmante", secondo la casa d'aste. Alto circa 3 metri, loè stato scoperto quattro anni fa presso la Formazione Judith River, una formazione geologica comprendente fossili del Montana, facente parte del Gruppo Judith River, in Nord America. "Tutte le altre specie di Gorgosaurus che sono state trovate sono nei musei. Questo è l'unico che attualmente si può comprare. Questo è un momento davvero entusiasmante. Ci sono Triceratopi, ci sono T Rex, ci sono Allosauri, ci sono moltissimi altri tipi di dinosauri che sono stati venduti. Questo non è mai stato venduto prima", ha spiegato a France Presse Cassandra Hatton, ...

