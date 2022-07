Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

Carabinieri, 7 luglio 2022 - Due ragazze minorenni di 17 e 12 anni sono state fermate ieri pomeriggio dai carabinieri della compagniaCentro dopo che avevano tentato il furto in uno stabile di via Mogadiscio, nel quartiere Africano, nella Capitale. Una vera e propria 'Scuola di ladre' dove la 17enne stava insegnando all'......asfaltati e ancora sono inutilizzabili perché vandalizzati e resi inutilizzabili condei ... secondo il capo dei vigili del fuoco di, sono il tempo e la prevenzione: 'Qualunque attività ... Roma furti d'appartamento: arrestata ladra 17enne in azione con la sua allieva di 12 anni (ANSA) - ROMA, 07 LUG - Il maggior utilizzo dell'e-commerce e dell'online fa salire, nel 2021, i casi di frodi creditizie e furti di identità per ottenere un prestito o acquistare beni e poi non pagar ...Residenti e imprenditori chiedono di installare "la videosorveglianza e illuminare la zona per scongiurare atti vandalici e razzie nelle auto in sosta" ...