“Qual è la dose di vitamina D da prendere in gravidanza?” (Di giovedì 7 luglio 2022) Buongiorno dottore, ho effettuato gli esami del sangue e avendo un valore molto basso della vitamina D (8.6) il medico di base mi ha prescritto Nodigap cps molli 50000ui colecalciferolo, e ora mi è venuto il dubbio se posso continuare a prenderle (per ora ne ho presa una sola ma è settimanale) e se non risulta pericoloso per il feto il dosaggio così elevato (5 settimane circa di gravidanza). Grazie mille. L'articolo proviene da gravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 7 luglio 2022) Buongiorno dottore, ho effettuato gli esami del sangue e avendo un valore molto basso dellaD (8.6) il medico di base mi ha prescritto Nodigap cps molli 50000ui colecalciferolo, e ora mi è venuto il dubbio se posso continuare a prenderle (per ora ne ho presa una sola ma è settimanale) e se non risulta pericoloso per il feto il dosaggio così elevato (5 settimane circa di). Grazie mille. L'articolo proviene daOnLine.

Pubblicità

Gigi_1234567890 : Si ricomincia: salviamo l'estate. Una città piena di spazzatura e cinghiali qual'è la loro preoccupazione? 4a dose… - mendeiev : Dopo tre dosi le persone si ammalano lo stesso, qual'è la novità di Speranza? Fare la quarta dose. Ma se non hanno… - Lorenzxo2 : RT @LucioMalan: Delle varie categorie vaccinali, quella di chi ha fatto 3 o 4 dosi è quella che si contagia di più: il 4,83% più dei non va… - marcoranieri72 : RT @LucioMalan: Delle varie categorie vaccinali, quella di chi ha fatto 3 o 4 dosi è quella che si contagia di più: il 4,83% più dei non va… - CanzianiAngelo : RT @LucioMalan: Delle varie categorie vaccinali, quella di chi ha fatto 3 o 4 dosi è quella che si contagia di più: il 4,83% più dei non va… -