“Purtroppo è morta”. Addio alla vip che aiutava i più deboli, la conferma del fratello (Di giovedì 7 luglio 2022) morta in Ucraina. Il 30 giugno è stata uccisa durante un attacco missilistico mentre si trovava a Kharkiv, precisamente in un rifugio bombardato dai russi. Assieme a lei ha perso la vita il suo connazionale Douglas Burigo. La vip e l’amico erano partiti come volontari e lei, 39 anni, raccontava la sua esperienza sul suo canale YouTube. morta in Ucraina la volontaria ed ex modella originaria di San Paolo del Brasile Thalita Do Valle. La morte dell’ex modella, conosciuta in tutto Brasile, è stata confermata dal fratello, Theo Rodrigo Vieira. Insieme a lei ha perso la vita l’amico Douglas Burigo, di 40 anni, ucciso mentre tentava di raggiungerla e portarla in salvo. I due, secondo la versione data dalla famiglia di lei, sono morti asfissiati dentro un rifugio che è crollato sotto i ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 luglio 2022)in Ucraina. Il 30 giugno è stata uccisa durante un attacco missilistico mentre si trovava a Kharkiv, precisamente in un rifugio bombardato dai russi. Assieme a lei ha perso la vita il suo connazionale Douglas Burigo. La vip e l’amico erano partiti come volontari e lei, 39 anni, raccontava la sua esperienza sul suo canale YouTube.in Ucraina la volontaria ed ex modella originaria di San Paolo del Brasile Thalita Do Valle. La morte dell’ex modella, conosciuta in tutto Brasile, è statata dal, Theo Rodrigo Vieira. Insieme a lei ha perso la vita l’amico Douglas Burigo, di 40 anni, ucciso mentre tentava di raggiungerla e portarla in salvo. I due, secondo la versione data dfamiglia di lei, sono morti asfissiati dentro un rifugio che è crollato sotto i ...

