(Di giovedì 7 luglio 2022)Roma – Anche nel fine settimana del 9 e 10 luglio proseguono gliDay di Roma Capitale per il rilascio della: sabato 9 luglio aperture degli sportelli anagrafici neiIV e VII. Oltre ai, effettueranno il servizio i 3 ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino sia sabato 9 luglio dalle ore 08.30 alle 16.30 sia domenica 10 luglio dalle ore 08.30 alle 12.30. Per richiedere lanei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 8 luglio, fino ad esaurimento delle ...

Agenparl : CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA: 9 E 10 LUGLIO NUOVO OPEN DAY CON PRENOTAZIONE NEI MUNICIPI IV E VII E NEGLI EX PIT - -

Municipi IV e VII. Open day per carta d'identità elettronica - RomaDailyNews Nei Municipi IV e VII. Anche nel fine settimana del 9 e 10 luglio proseguono gli open day di Roma Capitale per il rilascio della carta d'identita' elettronica: sabato 9 luglio aperture degli sportelli ...