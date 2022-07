Mimmo Lucano cosa fa oggi e perché la Corte riapre istruttoria sul caso Riace? (Di giovedì 7 luglio 2022) Mimmo Lucano oggi combatte ancora per il modello Riace, anche se lo fa nelle aule di tribunale e in silenzio. Ci sono i suoi avvocati che combattono per lui affinché sia ripulito quel progetto che dava valore all’Italia e speranza ai migranti. Mimmo Lucano cosa fa oggi Mimmo Lucano è l’ex sindaco di Riace, la cui storia e il processo poi hanno fatto il giro del mondo. oggi si parla sia di modello Riace ma anche del processo che vede lo stesso ex sindaco coinvolto. “Pensavo di contribuire al riscatto della mia terra da un’immagine negativa. È una cosa pesantissima. Non so se per i delitti di mafia ci sono sentenze simili”, così Mimmo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022)combatte ancora per il modello, anche se lo fa nelle aule di tribunale e in silenzio. Ci sono i suoi avvocati che combattono per lui affinché sia ripulito quel progetto che dava valore all’Italia e speranza ai migranti.faè l’ex sindaco di, la cui storia e il processo poi hanno fatto il giro del mondo.si parla sia di modelloma anche del processo che vede lo stesso ex sindaco coinvolto. “Pensavo di contribuire al riscatto della mia terra da un’immagine negativa. È unapesantissima. Non so se per i delitti di mafia ci sono sentenze simili”, così...

