Milan, avanti tutta per De Ketelaere: Roback e Jungdal nell’operazione, i dettagli | Mercato (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-06 23:45:00 CalcioMercato.com riporta quanto segue: De Ketelaere e il Milan, un matrimonio che s’ha da fare. Il gioiellino belga classe 2001 mette d’accordo tutti: Maldini e Massara, la proprietà e l’area scouting. Perché si tratta di un giovane con delle qualità chiare, una buona esperienza internazionale e margini di crescita che vengono considerati enormi. Dopo i primi contatti con i suoi agenti, il Milan sta lavorando da giorni con il Bruges per cercare di trovare un’intesa anche in tempi rapidi. LA SITUAZIONE – De Ketelaere ha diverse richieste anche dalla Premier League, con il Leeds in prima fila, ma ha espresso la sua totale preferenza per il Milan. Che ha le carte giuste per abbassare la contropartita economica: nei gli ultimi colloqui tra le ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-06 23:45:00 Calcio.com riporta quanto segue: Dee il, un matrimonio che s’ha da fare. Il gioiellino belga classe 2001 mette d’accordo tutti: Maldini e Massara, la proprietà e l’area scouting. Perché si tratta di un giovane con delle qualità chiare, una buona esperienza internazionale e margini di crescita che vengono considerati enormi. Dopo i primi contatti con i suoi agenti, ilsta lavorando da giorni con il Bruges per cercare di trovare un’intesa anche in tempi rapidi. LA SITUAZIONE – Deha diverse richieste anche dalla Premier League, con il Leeds in prima fila, ma ha espresso la sua totale preferenza per il. Che ha le carte giuste per abbassare la contropartita economica: nei gli ultimi colloqui tra le ...

Pubblicità

cmdotcom : #Milan, avanti tutta per #DeKetelaere: #Roback e #Jungdal nell'operazione, i dettagli - reesexgalaxy : RT @IlVecchioMilan1: Ancora? Non avete ancora compreso che aspettare la fine del mercato per dire la vostra proprio non frega a nessuno. Il… - ciccio_leggieri : @Elsi235 @fbmaarket La questione Romagnoli, però, è andata avanti, forse troppo per pensare di tornare indietro. Qu… - Danielee1899 : RT @FeliceRaimondo: Lukaku, Di Maria, Pogba: la concorrenza si sta rinforzando molto con gli 'instant player', quindi con campioni già pron… - KunGrax : Non siete pronti. Non potete esserlo. Muro difensivo con kalulu tomori kjaer e maignan, le galoppate di theo, la cl… -