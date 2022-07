Maldrizzi scende in campo con la SCC Bari

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Firmata una partnership tra l’azienda automotive e la squadra biancorossa tornata in Serie B., 7 luglio 2022 – Maldarizzi Automotive S.p.A., una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi dislocate tra Puglia e Basilicata, riferimento per il mondo della mobilità dal 1979, è fiera di annunciare la sua partnership con la SSC, diventando Top sponsor per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024. Gioco di squadra, impegno, solidità e consapevolezza sono valori che uniscono Maldarizzi al sogno biancorosso, due realtà che credono alle grandi opportunità del territorio. L’accordo di sponsorizzazione prevede che Maldarizzi diventi partner come MOBILITY PARTNER della SSC, dotando la squadra di una flotta di veicoli per tutte le esigenze. Una scelta di veicoli che strizza ...