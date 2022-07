Pubblicità

FcInterNewsit : ?? Lukaku è tornato a Milano: domani Big Rom atteso in ritiro. L’arrivo a Linate ???????? - GoalItalia : E' andato via da Re di Milano ?? #Lukaku è tornato per provare a riprendersi il suo regno ????? - TuttoMercatoWeb : ??? #Lukaku è tornato: '#Inter, sono troppo contento'. @TuttoMercatoWeb - PePe88639893 : RT @FcInterNewsit: ?? Lukaku è tornato a Milano: domani Big Rom atteso in ritiro. L’arrivo a Linate ???????? - CorSport : #Lukaku è tornato a Milano: da domani gli allenamenti con l'#Inter ?? -

Romelua Milano dopo il bagno di folla della scorsa settimana, coinciso con visite mediche e firma sul contratto del suo ritorno all' Inter dopo un anno - solamente - trascorso al Chelsea ...Commenta per primo Dopo la toccata e fuga della scorsa settimana,ancora a Milano . E questa volta per restarci. Il belga è rientrato in questi minuti a Linate dalla Sardegna dove aveva ultimato le vacanze, senza per questo smettere di allenarsi. ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Dopo una fase finale di vacanze in Sardegna, in cui si è allenato duramente in solitaria, il centravanti belga è atterrato a Linate per raggiungere la squadra e il tecnico Simone Inzaghi ...