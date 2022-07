Luigi Strangis: «Sono un falso giovane» (Di giovedì 7 luglio 2022) Ascoltando i grandi vecchi del rock ha conquistato il palco di Amici. Adesso è pronto a prendersi quello dei live. Ma è l’Ariston il più ambito. I rumors danno Luigi Strangis nella wish list di Amadeus per Sanremo 2023. Risposta (saggia): «Si va quando c’è la canzone giusta» Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 luglio 2022) Ascoltando i grandi vecchi del rock ha conquistato il palco di Amici. Adesso è pronto a prendersi quello dei live. Ma è l’Ariston il più ambito. I rumors dannonella wish list di Amadeus per Sanremo 2023. Risposta (saggia): «Si va quando c’è la canzone giusta»

Pubblicità

RaiRadio2 : “Voglio cambiare ma mantenendo la mia personalità” #LuigiStrangis con @emastokholma nel backstage esclusivo di… - giulianabianco4 : RT @ti3nimist4notte: “Tratta bene Carola” “Sisi certo” LUIGI STRANGIS COSA #caroligi #carolapuddu #luigistrangis - Radio_Speaker : Oltre 30 artisti sul palco per il gran finale, tra cui: Achille Lauro, Elodie, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Ana… - alwaysrobyy : RT @Marti02B: come ti venero Luigi Strangis e la prossima volta che dici di non essere bello ti tiro una pietra in fronte #luigistrangis #S… - Marti02B : come ti venero Luigi Strangis e la prossima volta che dici di non essere bello ti tiro una pietra in fronte… -