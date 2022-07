Lazio, striscione dei tifosi per Romagnoli: “Torna a casa con l’aquila sul cuore” (Di giovedì 7 luglio 2022) “La Lazio è da sempre il tuo primo amore, Torna a casa con l’aquila sul cuore… Romagnoli, la Nord ti aspetta“. Questo lo striscione apparso questa mattina ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro biancoceleste per l’ex giocatore del Milan in trattativa con la Lazio. L’operazione è ben avviata e si attende solo la fumata bianca per la firma del centrale. E’ fatta invece per Nicolò casale, in arrivo dal Verona. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) “Laè da sempre il tuo primo amore,consul, la Nord ti aspetta“. Questo loapparso questa mattina ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro biancoceleste per l’ex giocatore del Milan in trattativa con la. L’operazione è ben avviata e si attende solo la fumata bianca per la firma del centrale. E’ fatta invece per Nicolòle, in arrivo dal Verona. SportFace.

