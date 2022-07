L'allenatore: 'Dybala perfetto per Mourinho' (Di giovedì 7 luglio 2022) L'allenatore Andrea Mandorlini, intervistati da CalcioStyle, dice la sua sulla squadra ideale per Paulo Dybala: "Sarebbe un calciatore... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) L'Andrea Mandorlini, intervistati da CalcioStyle, dice la sua sulla squadra ideale per Paulo: "Sarebbe un calciatore...

Pubblicità

sportli26181512 : L'allenatore: 'Dybala perfetto per Mourinho': L'allenatore Andrea Mandorlini, intervistati da CalcioStyle, dice la… - paolobrozovic88 : @wazzaCN La juve per me sta prendendo giocatori adatti ad Allegri,che continueranno a farla giocare da cani ma che… - sergiogali5 : Sprecare soldi per #Dybala quando hai in casa la soluzione. È sufficiente ingaggiare l'allenatore giusto. - seleniomax : Fra Mertens e Dybala mi tengo Ciro tutta la vita Quel personaggio inutile che fa l’allenatore del Napoli a chi asp… - _machedavero_ : Tutti voi vi soffermate sulle parole di Inzaghi su #Dybala. Io sulle parole che ha speso per i tifosi e i suoi col… -