La Curva Nord a Romagnoli: 'Lazio primo amore, torna a casa' (Di giovedì 7 luglio 2022) "La Lazio è da sempre il tuo primo amore, torna a casa con l'aquila sul cuore... Romagnoli, la Nord ti aspetta". E' lo striscione comparso questa mattina ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) "Laè da sempre il tuocon l'aquila sul cuore..., lati aspetta". E' lo striscione comparso questa mattina ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro ...

Pubblicità

TizianoSperandi : Oggi, durante il secondo allenamento biancoceleste ad Auronzo, la Curva Nord ha appeso uno striscione per Alessio R… - glooit : La Curva Nord a Romagnoli: 'Lazio primo amore, torna a casa' leggi su Gloo - ReformedNN : RT @_1nt3rm3rd4_: Iniziata la nuova campagna abbonamenti in curva nord. - LALAZIOMIA : Romagnoli, i tifosi espongono uno striscione per lui ad Auronzo: “Torna a casa” – FOTO - mauritosaelemae : La curva nord non canta più Perché da Reggio segna giroud -