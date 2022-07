Kazuki Takahashi è morto | aveva creato l’anime Yu-Gi-Oh

(Di giovedì 7 luglio 2022) Lutto nel mondo di anime e manga. Ilre giapponese di Yu-Gi-Oh,, èall’età di 60 anni: il suo cadavere è stato trovato in mare, quindi forse è deceduto per annegamento. Come èL’emittente nipponica NHK ha confermato che ilre del manga è stato trovato senza vita ieri, mercoledì 6 luglio. Il suo cadavere era in mare, al largo di Nago, dove l’uomo molto probabilmente erano andato a fare snorkeling. La guardia costiera della città dell’arcipelago di Okinawa, purtroppo, non ha potuto fare altro, se non constatare il decesso. E ora spetterà alla Polizia fare chiarezza. Intanto, tutto il mondo e tutti gli appassionati sono in lutto. E si sono riversati sui social per ricordare il ...

