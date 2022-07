I cittadini di Fiumicino tra i più rispettosi dell’ambiente | in un anno riciclato il 77% di rifiuti

(Di giovedì 7 luglio 2022)– Iditra i più. Ad affermalo è Legambiente che proprio dal porto canale, a bordo della Goletta Verde, ha fatto partire la campagna “RiciclaEstate Lazio 2022”, in collaborazione con Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi). L’iniziativa, volta alla riduzione della produzione di, ha lo scopo di sensibilizzare icirca la raccolta differenziata e le buone pratiche di smaltimento deinelle aree di alto valore naturalistico. La Campagna che ha preso il via dallo scorso, riparte oggi dalla spiaggia di, in occasione di Goletta Verde, e toccherà di nuovo tutte le 24 località costiere del Lazio, dove oltre alle attività ...

Goletta Verde

...ieri per l'incontro promosso dalla consigliera Marta Bonafoni al vecchio Faro di, prima ... proposte, richieste di cittadine e, forze sociali e associazioni, impegnati ......per sensibilizzare, amministrazioni e imprese sugli effetti dei cambiamenti climatici. Incontro dell'equipaggio di Goletta Verde, Legambiente Lazio, il circolo di Legambiente... Presentati i dati della raccolta differenziata di Fiumicino con Goletta Verde (AGR) Questa mattina, a bordo della Goletta Verde, è partita “RiciclaEstate Lazio 2022”, la campagna di Legambiente, in collaborazione con CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi). L'iniziativa, volta a ...“Oggi i cittadini del Comune di Fiumicino sono stati costretti a subire dei disagi per lo sciopero effettuato dai lavoratori della società Trotta Bus. Problemi importanti e gravi hanno portato all’ast ...