George Ciupilan nel cast del Grande Fratello Vip (Di giovedì 7 luglio 2022) Ci sarà anche George Ciupilan nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. A svelarlo è stato Alfonso Signorini pubblicando su Instagram un indizio dei suoi. “Terzo indizio” – ha scritto il conduttore su Instagram pubblicando una foto – “Catene al polso per il terzo concorrente del #GFVip7. Ma solo al polso..“. A chi appartiene questa mano giovane, abbronzata e con delle unghie curate? Presto detto: George Ciupilan. A scoprirlo sono stati i fan della trasmissione che hanno notato lo stesso accessorio sulla mano del loro beniamino. George Ciupilan è un habitué dei reality. Ha già partecipato in passato a Il Collegio (nel 2019) e anche a La Caserma (entrambi su Rai2) e attualmente è un volto di OnlyFans. Durante la sua ... Leggi su biccy (Di giovedì 7 luglio 2022) Ci sarà ancheneldella settima edizione delVip. A svelarlo è stato Alfonso Signorini pubblicando su Instagram un indizio dei suoi. “Terzo indizio” – ha scritto il conduttore su Instagram pubblicando una foto – “Catene al polso per il terzo concorrente del #GFVip7. Ma solo al polso..“. A chi appartiene questa mano giovane, abbronzata e con delle unghie curate? Presto detto:. A scoprirlo sono stati i fan della trasmissione che hanno notato lo stesso accessorio sulla mano del loro beniamino.è un habitué dei reality. Ha già partecipato in passato a Il Collegio (nel 2019) e anche a La Caserma (entrambi su Rai2) e attualmente è un volto di OnlyFans. Durante la sua ...

Pubblicità

youwonthateme : e quando george ciupilan e chadia rodriguez formeranno la nuova coppia del gfvip7 then what - PozzuTu : RT @GVCCILOUIS: Certo che quel rattuso di Alfonso S1gnorini si impegna proprio per far entrare al GF i penemun1ti misogini fino al midollo.… - TuttoosuAmici : @tvstellare Dicono che sia George Ciupilan ex alunno/ concorrente de”Il Collegio “programma di Rai 2 - caoschehodentro : George Ciupilan sarebbe utile nella casa solo se ci fosse anche Rita De Crescenzo che inizierebbe a chiamarlo in tu… - vogliosolot3 : Ma chi è sto George Ciupilan Che va al grande fratello -