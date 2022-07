Friends, la creatrice: “Un errore usare il pronome maschile per riferirsi al ‘papà’ di Chandler” (Di giovedì 7 luglio 2022) La sitcom “Friends” oggi sarebbe omofoba? Sicuramente è il telefilm che ha cambiato la comicità in tv, una delle serie più popolari in tutto il mondo, con milioni di fan che si sono riconosciuti nel racconto generazionale che si affacciava alla libertà della vita da soli, ai primi lavori, alle prime relazioni serie. Con un solo filo conduttore: l’amicizia. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, rispettivamente Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing e Ross Geller, debuttarono il 22 settembre 1994 sul canale Nbc, proseguendo poi per dieci stagioni. Una scena di “Friends”Oggi, a distanza di quasi trent’anni dal primo episodio, la società è molto cambiata rispetto agli anni Novanta, arco temporale in cui si concentra la maggior parte della serie. E, ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 7 luglio 2022) La sitcom “” oggi sarebbe omofoba? Sicuramente è il telefilm che ha cambiato la comicità in tv, una delle serie più popolari in tutto il mondo, con milioni di fan che si sono riconosciuti nel racconto generazionale che si affacciava alla libertà della vita da soli, ai primi lavori, alle prime relazioni serie. Con un solo filo conduttore: l’amicizia. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, rispettivamente Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani,Bing e Ross Geller, debuttarono il 22 settembre 1994 sul canale Nbc, proseguendo poi per dieci stagioni. Una scena di “”Oggi, a distanza di quasi trent’anni dal primo episodio, la società è molto cambiata rispetto agli anni Novanta, arco temporale in cui si concentra la maggior parte della serie. E, ...

