Edoardo Tavassi non si nasconde più | “Quando l’ho vista mi si è bloccato tutto” | è Lei il colpo al cuore

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il veracelo ammette pubblicamente: l’incontro lo ha profondamente segnato, arriva la conferma.(fonte mediasetplay)Da pochi giorni si è conclusa l’edizione più longeva nella storia de “L’Isola dei Famosi”. Se a trionfare è stato l’attore di origine greca Nicolas Vaporidis, la vittoria morale è stata assegnata all’amico. Il fratello dell’influencer Guendalina è stato costretto ad un ritiro anticipato a causa di alcuni problemi al menisco: gli autori stessi e lo staff medico hanno insistito per rimpatriarlo immediatamente.ha comunque esultato per la vittoria dell’attore, inondando lo studio di Cologno Monzese di incontenibile felicità. Nelle ultime ore, l’esplosivo romano è tornato a ...

Pubblicità

annullataa : Ma ieri l'avete visto Barù nelle storie di Edoardo Tavassi - Conci60358937 : RT @GF_diretta: #IsoladeiFamosi #isola: ecco quanti kg hanno perso i naufraghi: Carmen Di Pietro ha perso 6 kg in 99 giorni, Nicolas Vapor… - valen_mess_ : RT @blogtivvu: Soleil Sorge, parla Edoardo Tavassi dopo l’Isola: “Io, Alvin e Nicolas eravamo imbambolati!” - AzdoraL : RT @blogtivvu: Soleil Sorge, parla Edoardo Tavassi dopo l’Isola: “Io, Alvin e Nicolas eravamo imbambolati!” - uccia0705 : RT @blogtivvu: Soleil Sorge, parla Edoardo Tavassi dopo l’Isola: “Io, Alvin e Nicolas eravamo imbambolati!” -

Guendalina elettera a Nicolas Vaporidis:"sei un fratello"/ Pubblico diviso, legame veroUno dei grandi protagonisti della sedicesima edizione dell' Isola dei Famosi è stato sicuramente, fratello di Guendalina.ha dovuto abbandonare il Reality Show condotto da Ilary Blasi a causa di un infortunio che ha fatto tanto discutere, a ridosso della finale ed era uno ...Da poco rientrato a casa uno dei naufraghi fa programmi inaspettati per la sua carriera, o forse non sono poi così tanto inaspettati. Edoardo ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...