Di Maio fa colazione da Beppe Sala

colazione da Beppe Sala. Nel bel mezzo dello psicodramma del suo ex M5s, Luigi Di Maio piomba a casa del sindaco di Milano, in zona Brera. Due ore di chiacchierata, che si ripeterà probabilmente la prossima settimana, per iniziare a buttar giù le basi della nuova "cosa" verde, centrista e liberal a cui stanno pensando l'inquilino di Palazzo Marino e il ministro degli Esteri, ancora fresco di scissione. "Ora dobbiamo lavorare, pianificare, costruire. C'è feeling con Beppe: ha dimostrato di essere un sindaco preparato e soprattutto un figura preziosa", risponde Di Maio a chi, con la scusa di fargli gli auguri per il suo trentaseiesimo compleanno, gli chiede come sia andato l'incontro con Sala. "Molto bene", è la risposta del leader di "Insieme per il futuro"

