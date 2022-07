Cosa ne fa la Russia del gas invenduto all’Ue (Di giovedì 7 luglio 2022) La Russia ha più gas di quanto ne consuma e di quanto ne esportava prima della reazione autoatlantica dopo l’invasione dell’Ucraina. C’è da chiedersi Cosa ne farà Gazprom dei volumi invenduti: intanto ha prodotto oltre 700 miliardi di metri cubi nel 2021. Di questi, 400 miliardi di metri cubi verrebbero normalmente utilizzati in Russia; 180 miliardi finivano tramite gasdotti in Europa. Il resto va in altri mercati, sempre di più in Cina. Ma le cose sono cambiate. Si taglia ma si incassa Fino all scorso anno l’Europa ha ricevuto dalla Russia il 40% del suo fabbisogno totale di gas, più un ulteriore 5% come Gnl. Il taglio del 60% delle forniture di gas russo all’Europa attraverso il gasdotto Nord Stream 1 spalanca la strada alla speculazione, al mercato nero e a un potenziale cerino che potrebbe restare nelle mani di ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 luglio 2022) Laha più gas di quanto ne consuma e di quanto ne esportava prima della reazione autoatlantica dopo l’invasione dell’Ucraina. C’è da chiedersine farà Gazprom dei volumi invenduti: intanto ha prodotto oltre 700 miliardi di metri cubi nel 2021. Di questi, 400 miliardi di metri cubi verrebbero normalmente utilizzati in; 180 miliardi finivano tramite gasdotti in Europa. Il resto va in altri mercati, sempre di più in Cina. Ma le cose sono cambiate. Si taglia ma si incassa Fino all scorso anno l’Europa ha ricevuto dallail 40% del suo fabbisogno totale di gas, più un ulteriore 5% come Gnl. Il taglio del 60% delle forniture di gas russo all’Europa attraverso il gasdotto Nord Stream 1 spalanca la strada alla speculazione, al mercato nero e a un potenziale cerino che potrebbe restare nelle mani di ...

