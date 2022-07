Barcellona, due colpi possibili dal Chelsea: i dettagli (Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, il Barcellona starebbe tentando di chiudere due colpi dal Chelsea. Il club catalano vorrebbe portare in Spagna César Azpilicueta e Marcos Alonso, i due difensori andrebbero dunque a rafforzare il reparto arretrato dei blaugrana. Azpilicueta Chelsea Barcellona L’asse Barcellona–Londra è caldissimo e conferma gli ottimi rapporti tra i due club, considerando che pochi giorni fa il club spagnolo ha ufficializzato l’acquisto di un altro calciatore proveniente dal Chelsea, anche lui difensore: Andreas Christensen. Il Barça avrebbe proposto due anni di contratto ad Azpilicueta e mostrato interesse per l’ex Serie A Marcos Alonso che gradirebbe molto la destinazione. Le difficoltà economiche del ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, ilstarebbe tentando di chiudere duedal. Il club catalano vorrebbe portare in Spagna César Azpilicueta e Marcos Alonso, i due difensori andrebbero dunque a rafforzare il reparto arretrato dei blaugrana. AzpilicuetaL’asse–Londra è caldissimo e conferma gli ottimi rapporti tra i due club, considerando che pochi giorni fa il club spagnolo ha ufficializzato l’acquisto di un altro calciatore proveniente dal, anche lui difensore: Andreas Christensen. Il Barça avrebbe proposto due anni di contratto ad Azpilicueta e mostrato interesse per l’ex Serie A Marcos Alonso che gradirebbe molto la destinazione. Le difficoltà economiche del ...

