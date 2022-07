Banksy & Friends, a Udine 8 luglio – 18 settembre 2022 (Di giovedì 7 luglio 2022) Dall’8 luglio al 18 settembre 2022, nella storica Chiesa di San Francesco di Udine sarà ospitata la mostra Banksy & Friends, un evento unico che racconta la storia della street art italiana ed internazionale attraverso il dialogo tra il misterioso artista inglese e influenti artisti italiani del momento come Mr. Brainwash, TvBoy, Jago, Andrea Ravo Mattoni e Pau.Street art ma non solo. Con oltre 40 opere, Banksy & Friends, insieme a lavori che sono entrati nell’immaginario collettivo come punte di diamante dell’arte contemporanea di strada, va oltre, presentando al pubblico quelli che sono i nuovi orizzonti della cultura figurativa: saranno esposte, tra le tante opere di Banksy presenti, anche ... Leggi su udine20 (Di giovedì 7 luglio 2022) Dall’8al 18, nella storica Chiesa di San Francesco disarà ospitata la mostra, un evento unico che racconta la storia della street art italiana ed internazionale attraverso il dialogo tra il misterioso artista inglese e influenti artisti italiani del momento come Mr. Brainwash, TvBoy, Jago, Andrea Ravo Mattoni e Pau.Street art ma non solo. Con oltre 40 opere,, insieme a lavori che sono entrati nell’immaginario collettivo come punte di diamante dell’arte contemporanea di strada, va oltre, presentando al pubblico quelli che sono i nuovi orizzonti della cultura figurativa: saranno esposte, tra le tante opere dipresenti, anche ...

