“Alcune persone sono svenute”, che paura per un’ex tronista di Uomini e Donne: si rompe l’aereo! (Di giovedì 7 luglio 2022) Grande paura per un ex tronista di Uomini e Donne che si è scagliata contro una compagnia aerea: andiamo a vedere la sua denuncia social. Una delle ex troniste di Uomini e Donne ha voluto scagliarsi contro una compagnia aerea dopo un vero e proprio viaggio da incubo. Andiamo quindi a vedere le sue parole L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Grandeper un exdiche si è scagliata contro una compagnia aerea: andiamo a vedere la sua denuncia social. Una delle ex troniste diha voluto scagliarsi contro una compagnia aerea dopo un vero e proprio viaggio da incubo. Andiamo quindi a vedere le sue parole L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

SeaWatchItaly : Un'altra persona è stata evacuata dalla #SeaWatch4 per urgenti problemi medici. Vedendo la nave della… - rtl1025 : ?? Un mega #incendio è divampato a #Roma nei pressi di un campo nomadi sull'Aurelia. Al momento non si segnalano fe… - PaolaAnna8 : RT @alessandro_972: @BarillariDav Ma se Speranza, non si è neanche degnato di ricevere alcune persone con reazioni avverse che volevano par… - Krissy_42 : RT @cristianik1: È inutile essere gentili, educati, empatici e disponibili all’ascolto, con alcune persone bisogna essere solo maledettame… - discepolo_delGF : Io penso semplicemente che alcune persone debbano darsi una bella svegliata, perché hanno rotto il cazzo. #SoleArmy -