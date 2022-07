AEW | Calano gli ascolti di Dynamite

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 7 luglio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di AEWsu TBS. La puntata, per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 979.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.36. Si torna sotto il milione I numeri fatti registrare dallo show questa settimana sono più bassi rispetto a quelli di settimana scorsa, infatti la puntata precedente aveva superato il tetto del milione di, ma questa settimana lo show è tornato sotto anche se non di molto, mentre è stabile il dato nel rating.