Wimbledon 2022, Nick Kyrgios regola Cristian Garin in tre set ed è in semifinale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si è concluso il primo quarto di finale della parte bassa del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2022: sull'erba britannica l'australiano Nick Kyrgios spazza via il cileno Cristian Garin per 6-4 6-3 7-6 (5) dopo due ore e quindici minuti di gioco. Per l'oceanico in semifinale ci sarà il vincente di Fritz-Nadal. Nel primo set Kyrgios subisce subito il break a zero in apertura, a seguire trova alla terza occasione il controbreak sul 3-3, ma poi deve salvare due break point nel nono gioco, riuscendo comunque poi a vincere la frazione col break a zero nel decimo game sul 6-4 dopo 38 minuti. La seconda partita vede ancora il break a zero di Kyrgios nel quarto gioco, poi Garin sciupa tre palle per il controbreak ...

