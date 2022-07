Ultime Notizie – Variante indiana | Pregliasco | “L’arrivo in Italia sarà molto rapido”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 6 luglio 2022) La nuova sottoOmicron BA.2.75, segnalata in India, “si sta già vedendo in giro per il mondo, per esempio in Oceania e in Inghilterra, quindianche da noi inpotrebbe essere” considerando la super contagiosità descritta per questa ennesima ‘versione’ di Sars-CoV-2. Prevede che dovremo farci i conti in fretta il virologo Fabrizio, sentito dall’Adnkronos Salute. Per il docente di Igiene all’università Statale di Milano, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi, si profila “un’altra ondulazione nell’ambito di quell’andamento che ho descritto più volte come un susseguirsi di discese e risalite”. La convivenza con il coronaviruscaratterizzata secondoda “un andamento endemico, ma non ...