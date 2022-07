UFFICIALE – Il centrocampista firma con il Monza!

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Monza è la principessa di questa finestra di mercato. Dopo le ufficialità di Ranocchia, Cragno e Sensi, si aggiunge quella di Matteo Pessina. Per i tifosi brianzoli è un lieto ritorno quello delCampione d’Europa. Laè arrivata questo pomeriggio, dopo che il giocatore ha sostenuto le visite mediche. Pessina era stato un giocatore del Monza dal 2007 al 2015. Dopodiché è passato al Milan per il fallimento dei biancorossi. Il fato, a cui si fa fatica a credere, ha voluto che fosse Adriano Galliani a volerlo nelle fila del Diavolo. Proprio Galliani che ora l’ha riportato a casa, presso l’affidabile binomio Berlusconi-Galliani. FOTO: Getty – Pessina-Monza-Serie A L’operazione è importante anche dal punto di vista economico. Sul piatto balla un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, vincolato alla salvezza del ...

Pubblicità

DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Tyler Adams è un nuovo giocatore del Leeds United! ?? Nelle casse del Lipsia 20 milioni di sterline, b… - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Axel Witsel è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid! ?? Il centrocampista belga classe ‘89 ha firma… - sportli26181512 : Witsel all'Atletico Madrid, è ufficiale: Il centrocampista belga, inseguito anche da tre club italiani, ha scelto l… - NewsCalcio__ : ?? UFFICIALE: #MatteoPessina passa al #Monza dall'#Atalanta. Il centrocampista arriva in prestito con obbligo di ris… - LeBombeDiVlad : ???UFFICIALE – #AtleticoMadrid, ecco #Witsel L'annuncio del club madrileno che svela anche la durata del contratto… -

Commenta per primo Tyler Adams è un nuovo giocatore del Leeds : ilarriva dall' RB Lipsia e firma un contratto fino al 2027.... arriva l'annuncioche toglie ogni dubbioLa Juventus si appresta a riabbracciare Paul Pogba. Ilfrancese ha scelto di tornare a vestire i colori bianconeri, dopo l'esperienza ...Il centrocampista belga, inseguito anche da tre club italiani, ha scelto la squadra di Simeone firmando un contratto di un anno ...Arrivano altre due conferme per il Vicovaro. Il club del presidente Maugliani dopo aver trovato l'accordo per la prossima stagione con Tommaso Taverna è riuscita nello stesso intento con Alessandro Ia ...