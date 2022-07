Stoner | “Un grande onore essere premiato con il Fair Play Menarini”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “E’ unstato scelto per questo premio, è fantastico: negli ultimi anni è stato molto difficile viaggiare per tutti per questi eventi quindi è meraviglioso vedere che tutti si riuniscono di nuovo, e come ho detto è un enorme privilegio”. Lo ha detto il campione di motociclismo Casey, il vincitore dei due MotoGp 2007 e 2011, intervenendo a Firenze, in Palazzo Vecchio, alla serata inaugurale del Premio Internazionale. “In quest’ultimo anno è difficile capire la MotoGp, perché da una gara all’altro vedi una lista di risultati molto diversa: il vincitore di un gran premio magari il weekend dopo fa fatica a finire nei primi 5 o 6, forse ancora peggio. Quindi è molto difficile vedere chi è forte in maniera costante – ha aggiunto ...

Palando del MotoGp dopo l'uscita di Valentino Rossi, ha spiegato: "Valentino si è ritirato alla fine dell'ultimo anno, ma purtroppo non era più così forte negli ultimi anni, ed era fuori dalla ..."