Smontare la dottrina Gerasimov si può La ricetta Borghi Pd

(Di mercoledì 6 luglio 2022) “La percezione diventa realtà”. Forse non c’è nulla di più illuminante che questo motto del Centro di Eccellenza Nato per le comunicazioni strategiche per farci comprendere come, in questi tempi di guerra ibrida e “”, il tema dei fenomeni della disinformazione, della misinformazione e dell’ingerenza straniera nelle democrazie sia diventato una materia centrale per la nostra sicurezza e per lo sviluppo ordinato e libero delle pubbliche opinioni occidentali. Stiamo vedendo l’applicazione compiuta, sul campo, della tattica di guerra ibrida russa finalizzata a mettere a sistema tutta una serie di attività in funzione del raggiungimento dell’obiettivo finale: la vittoria delle truppe del Cremlino. Oggi in Ucraina, domani chissà. Come è noto, la “” ispirandosi alle tattiche sovietiche ...