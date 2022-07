Sgominata la "banda degli imprenditori", frodi milionarie (Di mercoledì 6 luglio 2022) Con l'esecuzione di 14 misure cautelari in carcere è stata Sgominata quella che è stata definita la "banda degli imprenditori". I provvedimenti, eseguiti dai carabinieri del Nucleo investigativo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Con l'esecuzione di 14 misure cautelari in carcere è stataquella che è stata definita la "". I provvedimenti, eseguiti dai carabinieri del Nucleo investigativo di ...

Pubblicità

ilSicilia : #Cronaca #arresti Immigrazione clandestina, sgominata banda: in 10 finiscono in manette - rep_torino : Sgominata 'la banda degli imprenditori': frodi, usura e riciclaggio per milioni di euro [di Carlotta Rocci] - rep_torino : Sgominata 'la banda degli imprenditori': frodi, usura e riciclaggio per milioni di euro - rossella_falai : RT @rep_firenze: Firenze, sgominata la banda degli spacciatori di eroina a San Lorenzo, il quartiere esulta [aggiornamento delle 17:55] htt… - rep_firenze : Firenze, sgominata la banda degli spacciatori di eroina a San Lorenzo, il quartiere esulta [aggiornamento delle 17:… -