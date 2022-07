Senza idee e senza voti (Di mercoledì 6 luglio 2022) In parlamento in questi ultimi anni si sono moltiplicati partiti, sigle e gruppi politici, frutto di scissioni e fusioni di quelli approdati alle camere con le elezioni del... Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 6 luglio 2022) In parlamento in questi ultimi anni si sono moltiplicati partiti, sigle e gruppi politici, frutto di scissioni e fusioni di quelli approdati alle camere con le elezioni del... Leggi

Pubblicità

paolo_Rolla86 : RT @brusco_sandro: Non è vero che il M5S è un partito senza idee. Il M5S è il partito delle cattive idee. - WLKFabio : RT @brusco_sandro: Non è vero che il M5S è un partito senza idee. Il M5S è il partito delle cattive idee. - MartaLio71 : RT @brusco_sandro: Non è vero che il M5S è un partito senza idee. Il M5S è il partito delle cattive idee. - MaxiSironi : RT @brusco_sandro: Non è vero che il M5S è un partito senza idee. Il M5S è il partito delle cattive idee. - agostinoferro1 : RT @brusco_sandro: Non è vero che il M5S è un partito senza idee. Il M5S è il partito delle cattive idee. -