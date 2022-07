(Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI -sulla modifica al testo delper eliminare la norma che prevede la responsabilità in solido sulla cessione dei crediti del superbonus (sollevando le banche cessionarie da responsabilità per eventuali irregolarità correlate ai crediti ceduti). E così, salvo sorprese, ilè intenzionato a porre la fiducia sul provvedimento alla ripresa dei lavori dell'Aula della Camera, ma sul testo licenziato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, senza i miglioramenti chiesti dai partiti, M5s in testa. Un impasse che, tuttavia, non dipende da problemi politici, specificano dal, bensì da questioni tecniche o, meglio, di coperture. Nonostante la modifica alla norma sul superbonus avesse riscontrato il sostanziale accordo di tutte le forze di ...

Pubblicità

DiMarzio : . @SassuoloUS, ancora nessuna intesa con il @PSG_inside per #Scamacca - fisco24_info : Nessuna intesa sul 'decreto Aiuti' e parte il tam tam su una possibile crisi di governo: AGI - Nessuna intesa sulla… - telodogratis : Nessuna intesa sul ‘decreto Aiuti’ e parte il tam tam su una possibile crisi di governo - l_dolci : RT @agenzia_nova: #DecretoAiuti Nessuna intesa sul #superbonus, verso la fiducia alla Camera - ZenatiDavide : Dl Aiuti, è scontro sul superbonus. E parte il “tam tam” sulla possibile crisi di governo: Nessuna intesa sulla mod… -

Agenzia Nova

... un centinaio di manifestanti chiede di incontrare il Governo Con quali prospettive 'La mia logica è che se ci si siede a un tavolo allora ci si alza solo quando è stata raggiunta un'. Sta ...sulla modifica al testo del decreto Aiuti per eliminare la norma che prevede la responsabilità in solido sulla cessione dei crediti del superbonus (sollevando le banche cessionarie da ... Decreto Aiuti: nessuna intesa sul superbonus, verso la fiducia alla Camera AGI - Nessuna intesa sulla modifica al testo del decreto Aiuti per eliminare la norma che prevede la responsabilità in solido sulla cessione dei crediti del superbonus (sollevando le banche cessionari ...Nel ddl Concorrenza potrebbe arrivare una norma per regolare meglio le piattaforme di intermediazione per il servizio taxi, prevedendo una differenziazione tra quelle elaborate dai tassisti e quelle..