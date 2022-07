Nardella | ' Fair Play Menarini un premio che è cresciuto egli anni'

(Di mercoledì 6 luglio 2022) "E' unche ègrazie al sostegno di, una grande azienda di Firenze e della Toscana di cui siamo orgogliosi., primario gruppo farmaceutico, è vanto per l'...

Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario, intervenendo in Palazzo Vecchio, alla serata inaugurale del Premio InternazionalePlay Menarini. "Ilplay, con i suoi valori, è un modello ...... i campioni dello sport - dichiara il sindaco di Firenze Dario, che sarà presente alla serata - Per una manifestazione che celebra forse il principio fondante dello sport stesso, quel...Firenze, 5 lug. - (Adnkronos) - "E' un premio che è cresciuto negli anni grazie al sostegno di Menarini, una grande azienda di Firenze e della Toscana di cui siamo orgogliosi. Menarini, primario grupp ...È tutto pronto per l’esordio del XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini. Domani, martedì 5 luglio, la kermesse sui grandi valori dello sport organizzata dalla Fondazione Fair Play ...