Melissa Satta è felice e bellissima in Sardegna con Mattia Rivetti e il piccolo Maddox (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tra le pagine di Chi questa settimana sono tantissime le coppie vip in vacanza e ci sono anche Melissa Satta e Mattia Rivetti. Bellissimi e innamorati non si nascondono già da un po’ ma con la vacanza in Sardegna e la presenza di Maddox non c’è più alcun dubbio: la storia d’amore è di quelle destinate a durare magari una vita intera. Per Melissa Satta e Mattia Rivetti è la seconda estate insieme, è l’ennesima vacanza ma questa volta non c’è solo il gossip a mostrarli in coppia. La Satta si lascia andare e tra le storie di Instagram più volte appare il suo Mattia. Non è estate se Melissa non vola in Sardegna per un lungo soggiorno, è la sua isola e le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tra le pagine di Chi questa settimana sono tantissime le coppie vip in vacanza e ci sono anche. Bellissimi e innamorati non si nascondono già da un po’ ma con la vacanza ine la presenza dinon c’è più alcun dubbio: la storia d’amore è di quelle destinate a durare magari una vita intera. Perè la seconda estate insieme, è l’ennesima vacanza ma questa volta non c’è solo il gossip a mostrarli in coppia. Lasi lascia andare e tra le storie di Instagram più volte appare il suo. Non è estate senon vola inper un lungo soggiorno, è la sua isola e le ...

